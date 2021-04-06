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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. В Генпрокуратуре рассказали о соблюдении законов

Штабами органов прокуратуры по соблюдению законов в период подготовки и проведения выборов в городские и местные кенеши рассмотрено 19 поступивших обращений граждан, организаций, а также кандидатов в депутаты. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что вопросы касались законности действий территориальных избирательных комиссий, должностных лиц органов местного самоуправления, фальсификации документов отдельными кандидатами в депутаты, незаконной агитации.

«По выявленным фактам нарушения закона внесено 12 актов прокурорского реагирования. Некоторые кандидаты не приостановили исполнение должностных или служебных полномочий. В частности, свои полномочия не приостановили в Нарыне сотрудники Госэкотехинспекции, Госагентства по управлению бюджетными кредитами, в Аксыйском районе работники Налоговой службы, районного отдела образования, управления труда и социального развития. В Баткенской области выявлены нарушения закона об обеспечении избирательных участков доступом для лиц с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили в Генпрокуратуре.

Материалы по факту раздачи пакетов с продуктами питания жителям Джалал-Абада одной из политических партий зарегистрированы в ЕРПП по статье «Подкуп голосов» УК КР. Следствие будет проводить УГКНБ по Джалал-Абадской области. По этой же статье зарегистрирован в ЕРПП материал, собранный по публикации в сети Facebook о нарушениях проведения агитации в Таласе. Во двор одного из домов привезли гравий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189058/
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