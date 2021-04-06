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Власть

Садыра Жапарова пригласили посетить Иран

Президент Садыр Жапаров сегодня принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по расширению политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного сотрудничества. Садыр Жапаров отметил высокий уровень политического диалога между двумя странами и выразил заинтересованность в укреплении торгово-экономических отношений с Ираном, в том числе в инвестиционной сфере.

«Наши двери всегда открыты для иранского малого и среднего бизнеса, желающего инвестировать в экономику Кыргызстана. В настоящее время мы прилагаем большие усилия по созданию благоприятной среды для иностранных инвесторов. Подчеркиваю, что и далее отношение к инвесторам будет особенным», — сказал он.

Затронув тему культурно-гуманитарного сотрудничества как наиболее активного направления двустороннего сотрудничества, президент выразил благодарность руководству Ирана за финансирование строительства спортивного комплекса в Оше и гуманитарную помощь, оказанную во время вспышки пандемии.

Мохаммад Джавад Зариф поблагодарил Кыргызстан за поддержку Ирана на международной арене по ряду направлений и подчеркнул готовность иранского руководства на постоянной основе сотрудничать с КР.

Мохаммад Джавад Зариф передал приветствие от президента Ирана Хасана Рухани, добавив, что у сторон есть большой потенциал сотрудничества в различных сферах.

Он отметил актуальность проведения очередного заседания совместной кыргызско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Назвав взаимодействие в сфере дорог и транзитного потенциала наиболее приоритетным, Мохаммад Джавад Зариф приветствовал намерения кыргызской стороны привлекать иранских инвесторов, которые готовы вкладывать свои средства в различные сферы экономики, в частности, в сельское хозяйство, фармацевтику, гидроэнергетику и развитие дорожной инфраструктуры.

От имени руководства страны Мохаммад Джавад Зариф пригласил Садыра Жапарова посетить с визитом Иран.

Садыр Жапаров подтвердил готовность Кыргызстана активизировать двустороннее сотрудничество, особенно экономические и инвестиционные связи, и также передал слова приветствия президенту Ирана Хасану Рухани.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189023/
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