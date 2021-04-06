Концепцию развития образования до 2030 года разработали в Кыргызстане

В Кыргызстане разработали Концепцию развития образования до 2030 года. Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки.

По его данным, рабочая группа по подготовке документа закончила работу. Цель концепции — формирование навыков XXI века.

«Международное исследование PISA свидетельствует о том, что во всем мире превалирует важность результатов обучения. Современный ученик должен понимать и уметь использовать полученные знания для решения возникающих проблем, а также уметь системно мыслить», — говорится в разработанном комплексе документов.

В концепции отмечается важность введения в систему школьного обучения предметов, которые могут способствовать формированию у учащихся навыков самообразования. Это требует построения целостной взаимосвязанной системы деятельности учителя и учащихся для формирования у последних способности к самоактивации, самоорганизации, самоконтролю. Также от учителей требуется широкое использование электронных учебных комплексов и ресурсов.

Помимо этого, по словам авторов, концепция содержит в себе:

— ориентированность учебников на формирование компетентностей;

— воспитание, направленное на формирование у учащихся системы национальных ценностей;

— проведение научных исследований соответственно приоритетам развития КР;

— реализацию многоязычного образования;

— развитие инклюзивного образования;

— подготовку специалистов по информационным технологиям;

— обеспечение личностно-ориентированной, безопасной среды обучения.

Наряду с развитием государственного языка необходимо установить приоритет на обучение официального и иностранного. Следует начать подготовку учительских кадров для преподавания отдельных предметов на иностранном языке. Авторы концепции

Концепция также содержит теоретические, методологические и организационные положения и направления, способствующие достижению указанных выше целей.

Авторами выступили 11 человек, в их числе министр образования Алмазбек Бейшеналиев, проректор Международного университета «Ала-Тоо» Салидин Калдыбаев, доктор педагогических наук профессор Кыргызбай Добаев, вице-президент Кыргызской академии образования Уланбек Мамбетакунов и другие.

Ознакомиться с Концепцией развития образования в КР на 2021-2030 годы можно по ссылке.

Замечания и рекомендации можно отправить на электронный адрес: umambetakunov@gmail.com.