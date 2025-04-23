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Общество

Родители первоклассников должны подтвердить выбор школы до 1 июня

Родителям, дети которых в 2025 году впервые идут в школу, необходимо подтвердить выбор образовательного учреждения до 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, сейчас идет первый этап приема заявлений на зачисление в первые классы. Если выбранная вами школа соответствует адресу прописки ребенка, подтверждение должно быть сделано в срок, чтобы гарантировать зачисление.

Согласно данным системы электронной записи:

  • Общее количество квот в школах составляет 285 тысяч 560 мест.
  • Родители подтвердили 92 тысячи 370 заявлений (из них 1 тысяча 268 — по льготной категории, это лишь 32 процента от общего количества поданных заявлений).
  • Свободными остаются 193 тысячи 190 мест, в том числе 29 тысяч 146 — по льготе.

Минобразования обращается к родителям с просьбой не откладывать подтверждение на последние дни. Система работает в режиме реального времени, и своевременное подтверждение обеспечивает поступление ребенка в школу по месту регистрации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327092/
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