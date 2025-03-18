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Общество

Голос учителя услышан. В Минобразования отреагировали на крик души

На обращение учителя русского языка и литературы Венеры Бектурсуновой отреагировал начальник управления школьного, внешкольного и дополнительного образования МОиН Бакыт Козуев.

«Прежде всего хотим поблагодарить вас за открытость, честные слова и ваш многолетний труд на благо наших детей и всей страны. Мы понимаем, насколько непросто сегодня быть учителем, особенно в условиях, когда система образования претерпевает изменения, а нагрузки на педагогов растут», — написал он.

По словам Бакыта Козуева, это обращение — не просто жалоба, а голос человека, искренне болеющего за свою профессию.

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«И мы обязаны этот голос услышать, — отметил он. — Важно отметить, что Министерство образования и науки не проводит чрезмерные проверки в школах. Более того, одной из наших задач являются сокращение административной нагрузки на учителей и создание условий, при которых вы могли бы сосредоточиться на главном — обучении и воспитании детей. Если к вам действительно приходят частые комиссии, проверки и поступают несвоевременные запросы, мы просим предоставить конкретную информацию: от каких организаций, на каких основаниях и с какими требованиями. Только зная детали, мы сможем разобраться в ситуации и пресечь возможные злоупотребления на местах».

Чиновник подчеркнул, что министерство открыто к диалогу, можно направить официальное письмо или обратиться через горячую линию, чтобы сотрудники МОиН могли более подробно изучить ситуацию.

«Обещаем, что никто не понесет ответственности за конструктивную критику. Наоборот, мы ценим обратную связь и стремимся работать над улучшением условий труда педагогов. Только вместе — при честном и открытом общении — мы сможем сделать систему образования лучше», — резюмировал он.

Напомним, ранее педагог пожаловалась на частые проверки учителей и условия работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323132/
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