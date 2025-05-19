Разделение Министерства образования КР: шаг вперед или новые проблемы и риски?

В Кыргызстане разделили Министерство образования и науки на два самостоятельных ведомства.

Министерство просвещения отвечает за дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование, а также начальное профессиональное.

Министерство науки, высшего образования и инноваций отвечает за научную, научно-техническую и инновационную деятельность, высшее образование и сферу интеллектуальной собственности.

По указу президента кабинет министров за два месяца должен утвердить положения и схемы управления министерств.

Улучшит ли это качество образования и закроет ли дефицит востребованных кадров? Об этом 24.kg рассказали эксперты.

Независимый эксперт в сфере образования Фарида Рыскулуева:

— Важно не просто оценить факт разделения, а разобраться — что за этим последует и чего ожидать. Такое решение открывает как новые возможности, так и сопряжено с определенными рисками.

Преемственность между уровнями образования — от дошкольной организации до университета — важнейшее условие для повышения его качества.

Именно эту цель преследовали последние реформы — стратегические инициативы МОН, направленные на сближение школ и вузов. Программа «Алтын Казык» внедряла такие важные механизмы, как:

шефство университетов над школами;

педагогическую стажировку студентов в школах, начиная с третьего курса;

профильное обучение в старших классах с возможностью посещения вузов и колледжей.

Эти меры стали обязательными по устранению разрыва между школьными и профессиональными программами образования, особенно в части подготовки будущих педагогов.

Справка 24.kg «Алтын казык» — государственная программа трансформации системы образования. Данная трансформация включает в себя несколько блоков: усиление дошкольного образования; переход к 12-летней системе образования; разрешение на закупку 47 лучших учебников по STEM-предметам.

Теперь, когда управление системой образования разделили между двумя министерствами, жизненно важно выстроить устойчивый механизм межведомственного баланса и связей между ними.

Без четкого механизма координации между двумя новыми ведомствами есть риск того, что такие инициативы, как «Алтын Казык», окажутся «между структурами» — без четкого распределения ответственности и системной поддержки со стороны каждого министерства.

Сама по себе структурная реорганизация не решает системных проблем образования.

Качество образования зависит не от количества ведомств, а от последовательной и скоординированной политики, эффективности управления, качества кадров и адекватного финансирования. Опыт прошлых лет показывает, что частичная смена структуры и частая смена руководства лишь дестабилизируют работу ведомства и всей системы.

Разделение может осложнить взаимодействие между уровнями образования — детсад, школа, профобразование и вузы — разорвав наработанные связи и нарушив преемственность, к которой шли долгие годы. Это особенно критично в условиях непрерывного профессионального развития педагогов и реализации глобальных международных инициатив вроде PISA-2025.

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Кроме того, без четкого взаимодействия увеличивается риск дублирования функций, замедления нормативной работы, а также снижения эффективности уже начатых реформ.

Теперь в фокусе должно быть не просто создание двух министерств, а выстраивание четкой коалиционной системы между ними, чтобы сохранить интеграцию уровней образования и не потерять темпы реализации стратегий, заложенных до 2040 года.

Разделение может быть успешным, если оно не приведет к фрагментациям, дублированию функций и нарушению логической связи между уровнями образования, что станет поводом для еще большей разобщенности и сложности взаимодействия между всеми уровнями образования.

Сейчас важно сохранить единую образовательную траекторию, обеспечить преемственность и не потерять то, что уже начало приносить результаты.

Изменение названий и структур — это лишь форма. Содержание также должно быть направлено на улучшение условий для студентов, преподавателей и научных сотрудников. Главное — не упустить из вида конечную цель: повышение качества образования для всех.

Экс-замминистра образования КР, эксперт по гуманитарным вопросам центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Умутхан Тыналиева:

— Грамотная реформа поможет улучшить качество образования и подготовку востребованных кадров. Но все зависит от той политики, которую два новых ведомства выстроят.

Это будет или перетягивание лишних преференций на себя, или действительно грамотная, выверенная, скоординированная общая политика.

В целом инициатива по задачам и целям логичная. Вопрос — насколько сам механизм будет таким же логичным и адресным? Хуже всего, если под соусом реорганизации потеряем специалистов. У нас и так нехватка профессиональных кадров в управленческой сфере.

Год назад ввели мораторий на расширение штата госорганов. С одной стороны, может показаться, что создание двух министерств вместо одного приведет к увеличению бюрократического аппарата. Но сейчас в централизованном министерстве и так есть все подструктуры, которые курировали разные сектора. Смысла раздувать штат не вижу.

Разделение обосновано тем, что цели и задачи у этих секторов все-таки разные.

Среднее образование — массовая система (дошкольный сектор и общеобразовательные школы), которая формирует у детей базовые знания, навыки и ценности.

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Высшее образование — профессиональная и научная подготовка кадров. Обе системы работают по-разному и управлять ими нужно соответствующе. В этом плане разделение логично.

Думаю, при принятии решения учитывали и международный опыт — в Германии, России, Южной Корее, Казахстане министерства тоже разделены, разница может быть в наименовании.

В принципе, за Министерством просвещения при грамотной постановке может остаться только вопрос формального администрирования, а остальные вопросы можно отдавать на уровень местных органов власти и структурных подразделений.

Но риски будут в любом случае, и основной — удастся ли выстроить единую стратегию.

Министерства созданы пока формально, на бумаге. На сегодня координационной составляющей между ними нет, это еще предстоит проработать. Важно не только четко распределить функциональные обязанности, но и помнить: образовательная политика должна быть единой. Иначе вся инициатива будет обречена на провал.

Я думаю, это разделение выгодно, прежде всего, для дошкольного и среднего образования. Сейчас ввели профилизацию в старшем школьное звене, и начальное профобразование привязано к этой цепочке. Такие специалисты очень востребованы на внутреннем рынке. У вузовского сектора есть проблемы по востребованности кадров на рынке, потому и заявили о моратории на заочное обучение по некоторым направлениям.

Директор Центра анализа государственной политики Алмаз Тажыбай:

— В свое время правительство шло на сокращение министерств и ведомств, а тут решили пойти на разделение по функциональным обязанностям.

С учетом перехода на 12-летнее образование и пересмотра вузовской подготовки это может быть оправданным, если на самом деле пойдут реформы, как на Западе. В Германии, к примеру, могут учиться в школах 13 лет, развита дуальная система, когда теория в профессиональной школе изучается вместе с получением практических навыков на ведущих предприятиях. В вузах при этом сокращается срок обучения.

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У нас же вузы не заинтересованы в сокращении срока обучения из-за сбора средств за контракты, и в программе много лишней «воды», ненужных предметов. В высших учебных заведениях должны идти научные исследования, эксперименты, чтобы качество образования поднять.

Если программы пересмотрят, то реформа оправдана, если все останется по-прежнему, смысла разделения министерства не вижу.

Между двумя министерствами должна быть координация, чтобы выпускники школ были подготовлены к обучению в вузах, а переход из одного уровня образования в другой был плавным и продуманным, по унифицированным стандартам. Чтобы в итоге на рынке труда появились хорошо подготовленные, востребованные кадры. Если этого не произойдет, то это просто смена вывески. Время покажет.