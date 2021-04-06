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Власть

Садыр Жапаров обещает спортсменам создать все условия для развития

Президент Садыр Жапаров поздравил работников физической культуры и спорта с профессиональным праздником.

«Значение физической культуры и спорта в жизни общества трудно переоценить. Триумфы наших спортсменов на крупнейших международных соревнованиях, мировых чемпионатах вселяют в нас чувство гордости за страну, служат прочной основой для патриотического воспитания молодежи. Спортсмены из Кыргызстана достойно представляли нашу страну на многих крупных международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских, Азиатских, Паралимпийских, Азиатских пара играх», — отметил он.

Отечественные спортсмены завоевали пять лицензий на предстоящие XXXII летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. Я убежден, будут призовые места и нашим спортсменам удастся подняться на пьедестал почета Олимпийских игр.

Садыр Жапаров

Глава государства добавил, что нашим спортсменам предстоит показать свое мастерство и поднять флаг Кыргызстана на IV Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Турции. Всемирные игры кочевников всегда будут представлять нашу страну и являться гордостью кыргызского народа.

Садыр Жапаров поблагодарил работников физической культуры и спорта за то, что они продолжают развивать физическую культуру и спорт, несмотря на сложную ситуацию и недостаточную инфраструктуру.

«Безусловно, мы создадим необходимые условия для победы наших спортсменов на международной спортивной арене. Осознавая важность роли физической культуры и спорта в развитии государства, мой первый указ посвящен духовно-нравственному развитию и физическому воспитанию личности. Будет оказана государственная поддержка общественным институтам, пропагандирующим здоровый образ жизни и физическую культуру», — отметил он.

Развитие спортивной инфраструктуры, условий труда работникам физической культуры, развитие спорта высших достижений и массового спорта будет неотъемлемой задачей государства.

Садыр Жапаров
Ссылка: https://24.kg/vlast/188937/
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