12:27
Сменился директор департамента физической культуры и спорта мэрии Бишкека

Фото пресс-службы мэрии

Директором департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека назначили Канатбека Маматова. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, ранее Канатбек Маматов занимал должность заведующего отделом учебно-спортивных и физкультурно-массовых мероприятий данного департамента.

Заместителем директора назначен Рустам Алишеров. До этого он работал главным инспектором отдела контроля исполнения решений управления организационно-контрольной работы центрального аппарата мэрии.

Распоряжения подписал градоначальник Айбек Джунушалиев. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/363502/
