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Власть

Делимитация границы. Депутат призвал главу МИД обратить внимание на статьи в СМИ

Некоторые СМИ распространяют недостоверную информацию о вопросах делимитации и демаркации отдельных участков госграницы. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности заявил депутат Исхак Пирматов.

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Он призвал министра иностранных дел Руслана Казакбаева обратить внимание на публикации в СМИ.

«Вот одно известное СМИ пишет, что Орто-Токойское водохранилище обменяли на спорные участки. Это стопроцентно недостоверная информация. Там похоронены и мои предки. О других водохранилищах не знаю, но Орто-Токойское принадлежит Кыргызстану. Оно находится в глубине от границы, на 14 километров. В 2017 году управление водохранилищем получил Кыргызстан, сейчас оно находится на балансе ФУГИ», — сказал Исхак Пирматов.

Однако депутат не назвал средство массовой информации, которое, по его словам, искажает данные.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188871/
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