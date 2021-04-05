Садыр Жапаров и спикер парламента Кореи обсудили сотрудничество

Президент Садыр Жапаров сегодня встретился со спикером Национальной ассамблеи Республики Корея Пак Бен Соком. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены аспекты межпарламентского, политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Президент отметил, что сегодня назрела необходимость дальнейшего укрепления двусторонних связей, выхода на новый уровень взаимодействия между странами и передал слова приветствия лидеру Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

Он подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение форуму сотрудничества «Центральная Азия — Республика Корея» и заинтересован в реализации совместных проектов в его рамках. Садыр Жапаров отметил имеющийся между государствами большой потенциал торгово-экономического сотрудничества, которое является перспективным как для Кыргызстана, так и для Южной Кореи. Он предложил правительствам двух стран тесно поработать в данном направлении, выразив надежду на то, что совместными усилиями сторон удастся увеличить объемы торговли.

По словам главы государства, в Кыргызстане принимаются все необходимые меры по созданию благоприятного инвестиционного климата.

«Для этого мы проводим политические и социально-экономические преобразования в республике, в том числе направленные на предоставление необходимых гарантий иностранным инвесторам, открытость экономики, либеральный торговый, валютный режим и благоприятную налоговую базу», — сказал он.

Садыр Жапаров выразил заинтересованность в присутствии корейского бизнеса в Кыргызстане для наращивания сотрудничества по ключевым направлениям, таким как развитие городов и областей, гидроэнергетика, горнодобывающая и текстильная промышленность, транспорт, строительство туристических объектов, аэропортов и другим.

Президент призвал корейских бизнесменов еще больше инвестировать в экономику Кыргызстана.

Он высоко оценил оказываемую корейской стороной финансово-техническую поддержку по линии Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) и Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF).

Садыр Жапаров отметил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в сфере образования. Он предложил корейской стороне рассмотреть возможность увеличения количества квот по стипендиальным образовательным программам для студентов из Кыргызстана, а также реализации программ по обмену студентами и преподавателями.

В свою очередь спикер Национальной ассамблеи Республики Корея Пак Бен Сок подчеркнул желание и готовность корейской стороны к сотрудничеству в различных областях и активному участию в поступательном развитии Кыргызстана. Он высказал намерения корейской стороны расширить инвестирование в Кыргызстан, так как у двух государств есть «общие точки соприкосновения», в том числе и в сфере культуры.

Собеседник приветствовал инициативы кыргызской стороны по сотрудничеству в сферах образования и строительства, отметив их большую роль в расширении двусторонних отношений. Он выразил готовность углублять взаимодействие и по другим направлениям, по которым оно сейчас приостановилось из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Желаю вам успехов в борьбе с заболеванием, мы готовы сотрудничать в этом направлении и далее. Кыргызстан является интересной для нас страной в плане сотрудничества. Вы обладаете богатой природой и всеми условиями для развития туризма. Мы готовы углублять наше взаимодействие», — отметил Пак Бен Сок.