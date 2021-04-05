Талант Мамытов встретился со спикером парламента Южной Кореи

Состоялась встреча торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея Пак Бен Соком, который находится в Бишкеке с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Встреча глав двух парламентов прошла сначала в узком составе, затем переговоры продолжились в расширенном формате с участием членов парламентских делегаций Кыргызстана и Южной Кореи. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и межпарламентского сотрудничества, в том числе торгово-экономическое взаимодействие, сотрудничество по линии Корейского агентства по международному сотрудничеству и дальнейший план по продвижению и развитию взаимовыгодного партнерства.

Талант Мамытов выразил уверенность в том, что первый визит корейской парламентской делегации придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию и укреплению отношений двух стран. Он выступил за развитие межпарламентского сотрудничества путем усиления контактов на уровне профильных парламентских комитетов и комиссий.

Относительно торгово-экономической сферы отмечено, что, несмотря на сохраняющийся низкий уровень товарооборота, государства имеют большой потенциал для увеличения торгово-экономического сотрудничества. Торага обратил внимание на важность поставки экологически чистой сельхозпродукции в Корею, в частности меда и сухофруктов. Вместе с этим он отметил высокий уровень культурно-гуманитарных связей между нашими странами.

«В Кыргызстане весьма популярны продукты современной корейской кинематографии и музыки. Поэтому растет число желающих изучать корейский язык, особенно среди молодежи. Около 350 кыргызстанских студентов обучаются в различных вузах Кореи», — подчеркнул Талант Мамытов и выразил заинтересованность в увеличении количества квот для студентов из Кыргызстана.

В свою очередь Пак Бен Сок поблагодарил торага за теплый прием. Он отметил схожесть народов Южной Кореи и Кыргызстана.

«Кыргызстан является самой демократизированной страной Центральной Азии. Выделяется своей открытостью и положительным имиджем в регионе», — заявил Пак Бен Сок.

Он заметил, что парламент Кореи придает большое значение дальнейшему укреплению отношений с Кыргызстаном, и добавил, что все обозначенные вопросы будут изучены корейской стороной.