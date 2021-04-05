Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту

Действующие депутаты Жогорку Кенеша навещают в тюрьме Алмазбека Атамбаева без огласки и носят ему еду. Об этом рассказал парламентарий Жанар Акаев в интервью.

По его словам, он тоже с нардепом Рыскелди Момбековым навестил бывшего президента в тюрьме.

«Я увидел, что этот человек действительно болеет, некоторые старые заболевания обострились. Мне было жаль, ведь он все-таки был президентом, управлял страной, а сейчас греется у печки. Он признал свои ошибки, о многом сожалеет, в том числе и о моем исключении из фракции СПДК. Оказывается, многие действующие депутаты с ним встречаются без огласки, передают еду. До сих пор у Алмазбека Атамбаева есть политический вес», — рассказал Жанар Акаев.

Он отметил, что последующие президенты «не начали еще ни одного проекта, наоборот, просят помощи у соседних стран».

«Мы должны признать, что во время правления Алмазбека Атамбаева, несмотря на то, что были скандалы, многие крупные проекты были запущены и некоторые из них даже завершены. К нам поступили более $3 миллиардов в качестве гранта. А после него, я не знаю, что сделали главы государства. Ни одного реализованного проекта. Наоборот, они ходят и просят помощи у соседних стран, говоря, что мы самостоятельно ничего не можем сделать», — сказал депутат.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.