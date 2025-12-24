В парламенте просят повысить размер пособий гражданам

Депутат Жанар Акаев на заседании Жогорку Кенеша заявил о необходимости пересмотра размера и порядка назначения государственных пособий гражданам на фоне роста цен и обсуждения бюджета страны.

По его словам, в парламенте рассматривается бюджет с профицитом, однако социальные выплаты не отражают реального уровня жизни населения.

«Мы говорим о триллионах сомов и профиците бюджета. Но важно, чтобы граждане могли прочувствовать эти положительные изменения на себе. Когда один мешок муки стоит 1,6 тысячи сомов, а ребенку выплачивают пособие всего 1,2 тысячи сомов. Я считаю, что необходимо повышать размер пособий. В феврале нам вместе с кабмином нужно пересмотреть подходы к их назначению, поскольку люди устали от бюрократических процедур», — сказал Жанар Акаев.

Речь идет о государственных социальных пособиях малообеспеченным семьям с детьми. В настоящее время их размер в Кыргызстане составляет в среднем около 1,2 тысячи сомов на ребенка, в зависимости от доходов семьи и региона проживания.

Глава кабинета министров, комментируя предложение депутата, отметил, что вопрос является актуальным и правительство планирует рассмотреть его в следующем году.