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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. «Республику» уличили в злоупотреблении админресурсом

В координационую группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба от жителей Токмака. 

В ней указано, что на улице Узбекской якобы установили фонарные столбы представители политической партии «Республика». При этом использовали машину марки УАЗ № 2369 ST, на левой двери которой изображен логотип Токмакской РЭС.

Информацию передали в Генеральную прокуратуру, МВД и Токмакскую ТИК.

В ходе проверки выяснилось, что такой факт действительно был. Он зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление административным ресурсом» Кодекса о проступках.

Проводится досудебное расследование.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/188767/
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