Местные выборы. «Республику» уличили в злоупотреблении админресурсом

В координационую группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба от жителей Токмака.

В ней указано, что на улице Узбекской якобы установили фонарные столбы представители политической партии «Республика». При этом использовали машину марки УАЗ № 2369 ST , на левой двери которой изображен логотип Токмакской РЭС.

Информацию передали в Генеральную прокуратуру, МВД и Токмакскую ТИК.

В ходе проверки выяснилось, что такой факт действительно был. Он зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление административным ресурсом» Кодекса о проступках.

Проводится досудебное расследование.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.