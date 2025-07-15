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Власть

Реформа управления. Компетенцию городских кенешей Бишкека и Оша расширяют

Президент подписал закон об изменениях в законодательство о статусе городов Бишкек и Ош. Документ направлен на реформирование системы местного государственного управления, уточнение полномочий городских кенешей и мэров, а также усиление контроля и ответственности в столичных администрациях.

Одним из главных новшеств стало расширение компетенции городских кенешей. Теперь, помимо полномочий, предусмотренных законом «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», городские советы могут самостоятельно:

  • утверждать тарифы на муниципальные услуги;
  • устанавливать и изменять административно-территориальное устройство городов, включая переименование и корректировку границ районов;
  • принимать правила благоустройства, торговли, размещения наружной рекламы и регулирования содержания домашних животных.

Кроме того, на сессиях горкенешей официально закреплено право решать вопросы сотрудничества с отечественными и зарубежными хозяйствующими субъектами и общественными организациями по вопросам, представляющим общий интерес.

Закон формализует структуру мэрий обоих городов. Мэрии получат возможность создавать и контролировать предприятия, фонды и учреждения, направленные на обеспечение жизнедеятельности столицы.

Особое внимание уделено полномочиям мэров:

  • назначение и освобождение от должности первого заместителя (заместителей) мэра и руководителей муниципальных организаций;
  • внесение предложений по территориальному устройству города на утверждение городского кенеша;
  • назначение глав административных районов и их заместителей;
  • инициирование и реализация проектов государственно-частного партнерства.

Закон вводит более жесткие требования к кандидатам на пост мэра, в том числе обязательное высшее образование, опыт работы на госслужбе или в муниципальных структурах не менее 10–15 лет и владение государственным языком на уровне выше среднего, что подтверждается сертификатом «Кыргызтест». Установлены также основания для отказа в назначении, включая наличие иностранного гражданства или неснятой судимости.

Мэр теперь назначается президентом из числа кадрового резерва на срок 5 лет. Его полномочия не зависят от срока полномочий городского кенеша или президента. При этом расширен перечень оснований для освобождения мэра от должности — от личного заявления до выражения недоверия двумя третями голосов депутатов кенеша.

Согласно изменениям, мэр может иметь не одного, а двух заместителей. Они назначаются из кадрового резерва и несут персональную ответственность перед мэром за выполнение своих полномочий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336225/
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