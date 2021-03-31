Нариман Тюлеев: «Безопасный город» для народа, а не для бизнеса

В программе партии «Ак Бата» разработан механизм внедрения современных технологий во все процессы управления. В современных условиях нет препятствий для внедрения новых технологий, многие доступны практически бесплатно, просто нет целенаправленной работы. Один из лозунгов политической партии «Ак Бата» — «Безопасный город» для народа, а не для бизнеса». Ведь главный эффект от внедрения системы «Безопасный город» — это снижение преступности и аварийности на дорогах.

Лидер политобъединения Нариман Тюлеев рассказал, как он и его команда в случае избрания в БГК будут реализовывать этот пункт своей программы.

«Я не раз говорил, что нынешняя система проекта «Безопасный город» существует не для простых людей, а для бизнеса и чиновников. Безусловно, «Безопасный город» — штука нужная и полезная. Но, прежде чем внедрять эту систему, городским властям нужно было привести в должный вид транспортную инфраструктуру и выстроить правильную дорожную логистику в городе», — говорит лидер партии «Ак Бата».

Нариман Тюлеев с уверенностью заявляет, что с приходом его команды в Бишкекский городской кенеш он сможет выровнять ситуацию в течение трех-четырех месяцев.

«На дорогах необходимо очертить дополнительные полосы. Сейчас муниципалитет просто экономит на краске. Там, где можно начертить три полосы, у нас чертят две. Из-за этого на дорогах происходит чехарда. Пришло время увеличивать полосность, ширина дорог это позволяет. Нужны дополнительные каналы для поворотов и «умные» светофоры. Очень важно выделить отдельную полосу для общественного транспорта. Транспорт должен работать для людей, как часы. Городские парковки должны быть оснащены цифровыми счетчиками», — отмечает Нариман Тюлеев.

По словам лидера партии «Ак Бата», со временем центр Бишкека должен стать исключительно пешеходным, как это сделали в Нью-Йорке, Лондоне и Москве.

«После того как мы решим все вопросы с общественным транспортом, дорожной логистикой, мы планомерно должны переходить к платным парковкам, системе езды по городу по четным или нечетным числам. Сегодня на миллион бишкекчан приходится более 500 тысяч машин. Они не должны одновременно выезжать на дороги, половина машин должна «отдыхать». Такую практику применяют, к примеру, в Пекине и Шанхае», — рассказал Нариман Тюлеев.

И, наконец, «Безопасный город» — это первый и очень важный шаг к построению «умного» города. Тут наиболее ярким примером является Сингапур, где городской транспорт движется с точностью до секунды. Автоматика управляет системами охлаждения на улицах в зависимости от температуры воздуха и числа людей.

Я хочу сделать из Бишкека современный, ухоженный и комфортный город. Нариман Тюлеев

«Когда-то королева Елизавета сказала, что она не выходит замуж, потому что она замужем за Англией. И я готов отказаться от личной жизни и жить жизнью горожан!» — заверил лидер партии «Ак Бата».

Дайте мне шанс, и я превращу Бишкек в город мечты!

Ваша надежда — наша ответственность! Партия «Ак Бата» в бюллетене под № 19.

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».