Партия «Ак Бата» обратилась в ЦИК с заявлением по поводу провокационного видео

30 марта на сайте koom.press было опубликовано видео, в котором неизвестные лица укладывают щебень на дорогах, ведущих к многоэтажным домам по адресу: улица Патриса Лумумбы, 84. Авторы публикации утверждают, что процессом якобы руководили представители партии «Ак Бата», одетые в жилетки и кепки с логотипом партии. «Тем самым партия ведет подкуп избирателей», — заявляют авторы публикации.

В связи с этой информацией политическая партия «Ак Бата» ответственно заявляет:

«Партия «Ак Бата» всегда действует в рамках закона и не допускает каких-либо нарушений. Позиция партии и ее лидера относительно подкупа в любой форме очень жесткая и непримиримая. Агитаторы партии «Ак Бата» ведут агитационную работу опираясь на избирательное законодательство, в частности подворные обходы, раздача агитационных материалов и встречи с жителями. Наша партия уже не раз заявляла о том, что выступает за честные выборы, не чинит препятствия и против провокаций в отношении других партий».

Политическая партия «Ак Бата» сообщает, что на видео, в которое попали агитаторы «Ак Бата», не занимались ремонтом дороги, а лишь раздавали агитационные материалы. Отношения к факту укладки дороги партия «Ак Бата» не имеет.

У нас нет информации о том, какая партия занималась данной незаконной деятельностью. Однако партия «Ак Бата» направила в ЦИК заявление с просьбой разобраться в данном деле. К заявлению партия прикрепила видео, в котором запечатлена автомашина, доставившая щебень, с указанием ее государственного номера.

Стоит особо отметить, что с момента регистрации партии, согласно действующему законодательству, в рамках участия в выборах Нариман Тюлеев приостановил все свои благотворительные проекты и помощь гражданам.

Необоснованные обвинения на сайте koom.press очерняют партию.

Просим ЦИК рассмотреть данную публикацию в рамках статьи 45 Закона «О выборах депутатов местных кенешей» о распространении заведомо ложных сведений, порочащих партию «Ак Бата».

Кроме того, политическая партия «Ак Бата» отмечает, что в нарушение статьи 23 Закона КР «О средствах массовой информации» со стороны некоторых СМИ допущено обнародование заведомо ложной информации в статье под заголовком «Выборы в БГК. Партию «Ак Бата» уличили в подкупе».

«В соответствии с законами Кыргызской Республики виновность считается доказанной с момента вынесения решения соответствующего государственного органа, имеющего полномочия рассматривать конкретное правонарушение. Тем не менее далее из текста статьи явно следует, что жалоба поступила в ТИК, но еще не рассмотрена и не вынесено соответствующее решение о нарушении со стороны партии. Таким образом, попирая презумпцию невиновности, издание умышленно или неумышленно обнародовало ложную информацию о подкупе со стороны партии», — отмечают в политорганизации.

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Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».