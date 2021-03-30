Депутаты намерены лично проверить месторождения приграничных территорий Баткена

Депутаты намерены лично проверить газонефтяные месторождения на приграничных территориях Баткена. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил депутат Бейшеналы Нурдинов.

По его словам, комитет парламента планирует создать рабочую комиссию и проверить месторождения в Баткенской области, которыми якобы управляют соседние страны.

Читайте по теме Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за кыргызскую нефть

Депутат добавил, что получил информацию и о других месторождениях. «Они управляются соседними странами и неизвестными лицами. Например, Катта-Туз, Ак-Арык и Майты. У вас есть информация об этих участках? Находятся ли они на балансе «Кыргызнефтегаза»?» — спросил нардеп у присутствующих на заседании комитета представителей государственных органов.

Они не смогли ответить депутату. Министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев пообещал уточнить информацию.

«На наш запрос о Северном Сохе и Чонгара-Галча еще не ответили. Дайте информацию. Если в этих месторождениях есть еще запасы, надо построить большой нефтяной завод в Баткене», — сказал нардеп.