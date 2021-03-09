Депутат потребовал, чтобы Узбекистан заплатил за кыргызскую нефть

Правительство должно потребовать от Узбекистана плату за использование газонефтяных месторождений Северный Сох и Чонгара-Галча, расположенных на территории Баткенской области. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию заявил депутат Бейшеналы Нурдинов.

Он возмутился, что в течение 30 лет газовыми и нефтяными месторождениями, находящимися на территории Кыргызстана, пользуется соседняя страна.

«Кыргызстан зависит от импортных ГСМ. А нашими месторождениями пользуются соседние страны. Почему эти скважины до сих пор не вернули? Пусть заплатит Узбекистан за кыргызскую нефть. Возьмите деньги хотя бы за использование трубы», — поручил нардеп кабмину.

Заместитель председателя ФУГИ Медер Машиев отметил, что вопрос использования этих месторождений рассматривается госкомиссией по делимитации и демаркации границы.

«Насколько мне известно, газа уже нет, нефти осталось очень мало», — сказал Медер Машиев.

Напомним, вопрос о судьбе подземного газохранилища «Северный Сох», газонефтяных месторождений Северный Сох и Чонгара-Галча с 2010 года поднимался в Жогорку Кенеше несколько раз. 13 мая 2011-го депутаты постановлением запретили транспортировку ГСМ в Узбекистан и передали предприятия в ведение «Кыргызнефтегаза».

В постановлении Жогорку Кенеша 10-летней давности отмечалось, что месторождения располагаются в глубине от существующей кыргызско-узбекской границы на бесспорно кыргызской территории.