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Власть
Сюжеты: «Ак Бата», Выборы - 2021

Нариман Тюлеев: Вы всегда будете чувствовать мою заботу!

В Бишкеке регулярно говорят о некачественных ремонте и строительстве дорог. Но это никак не влияет на ситуацию, которая сегодня требует немедленного решения.

Политическая партия «Ак Бата» разработала концепцию для решения этой проблемы. Банальные расширение и строительство дорог не улучшают, а ухудшают трафик, приводят к большому загрязнению воздуха. Партийцы предлагают более эффективные мировые практики регулирования трафика.

«Не нужно изобретать велосипед, для решения этого вопроса нужно применить для Бишкека подходящую мировую практику. Это «умные» развязки и «умные» светофоры с контролем трафика, создание карманов и боковых полос для поворотов. Для этого не нужно расширять многие уже имеющиеся дороги, нужно лишь правильно нанести на них разметку, тем самым увеличить полосность. Так делают во всем мире, — рассказал более подробно Нариман Тюлеев. — Столице нужны правильная дорожная инфраструктура и качественное дорожное полотно. Дороги, которые делали мы, до сих пор в отличном состоянии. А качество тех, которые строят сейчас, говорит само за себя. Дороги — это одна из главных проблем города. Убитые дороги у нас не только в жилмассивах и на окраинах, но и на центральных улицах. Мы дойдем до каждого двора переулка.

С тротуарами такая же ситуация, гулять по Бишкеку невозможно. Наши женщины должны носить каблуки, ведь это так красиво. Сейчас на тротуарах можно сломать ноги даже в спортивной обуви. Пешее движение по городу должно быть приятным и комфортным, ведь город не только для автомобилистов, он должен быть для всех. Нужно развивать не только дорожную систему, а активно строить подземные переходы, широкие дорожки с инфраструктурой — скамейками, питьевыми фонтанчиками, постоянно обслуживать их. При этом подземные переходы необходимо отдать в частные руки, это необходимо для поддержки малого бизнеса».

Нариман Тюлеев и его политическая партия «Ак Бата» ответственно заявляют, что будут работать днями и ночами на благо родного Бишкека и его жителей.

«Вы не просто увидите плоды нашей работы, вы их почувствуете сердцем и душой. Я готов сопровождать вас из дома до работы, до места учебы и обратно. Вы всегда будете чувствовать мою заботу», — подытожил он.

Дайте мне шанс, и я превращу Бишкек в город мечты!

Ваша надежда — наша ответственность! Партия «Ак Бата» в бюллетене под № 19.

***

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии «Ак Бата» Т. А. Абдымажимова (регистрационное свидетельство № 38 от 22.02.2021). Оплачено из избирательного фонда политической партии «Ак Бата».
Ссылка: https://24.kg/vlast/188080/
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