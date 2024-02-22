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Власть

Экс-мэр Бишкека просит ЦИК признать итоги выборов в Таласе недействительными

Экс-мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров обратился в ЦИК с просьбой рассмотреть и признать результаты выборов по кандидату Бактыбеку Чойбекову недействительными. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Информацию предоставил представитель Эмилбека Абдыкадырова Айбек Жумалиев. Он отметил, что установлены факты подкупа голосов в период проведения выборов по кандидату от Таласского округа Бактыбека Чойбекова.

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«Мы ссылаемся на полученные нами 7 февраля 2024 года копии актов, вынесенных судами, приговор первой и второй инстанции, постановление Верховного суда об оставлении судебных актов в силе. Бактыбек Чойбеков обратился к своим соратникам и однопартийцам по поводу помощи в проведении выборов. Калмурзаев и Нурланов передали заявителю Керимбековой по 4 тысячи сомов за то, чтобы ее близкие родственники проголосовали за Чойбекова. Просим комиссию признать итоги голосования недействительными в связи с грубым нарушением выборного законодательства, а именно подкупа голосов», — заявил он.

По словам председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой, в судебных решениях указывается, что заявитель отказался от своих показаний, данных в ходе следствия.

«Это же заявление подавалось и ранее во время выборного процесса. Мы направляли в оперативном порядке на рассмотрение правоохранительных органов, которые, полностью исследовав, сообщили нам, что по данному заявлению отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Она добавила, что у Эмилбека Абдыкадырова есть право обратиться в суд, если он не согласен с итогами выборов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287470/
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