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Власть

Муртазалиев vs Атазов. ЦИК обжалует решение суда о выборах в Свердловском районе

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов обжалует решение Административного суда Бишкека о признании Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года, избранным депутатом Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщил член ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, юристы уже готовят текст обращения в Бишкекский городской суд.

Абдыжапар Бекматов отметил, что Центризбирком будет просить у вышестоящей инстанции оставить ранее принятые им решения в отношении кандидатов в депутаты ЖК Абдурахманхаджи Муртазалиева и Шайлообека Атазова в силе.

Напомним, в феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахманхаджи Муртазалиев. Но Верховный суд поддержал решение Административного суда столицы и постановление ЦИК об отмене регистрации Муртазалиева. Депутатом от Свердловского округа стал Шайлообек Атазов.

Абдурахманхаджи Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.   
Ссылка: https://24.kg/vlast/288413/
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