Депутаты возмущены отсутствием на заседании комитета ЖК представителей ЦИК

Депутат Жанар Акаев на комитете Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту возмутился отсутствием на заседании представителей Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

«Здесь сидят представители президента, кабмина. А есть кто-нибудь из ЦИК?» — спросил он.

Председатель комитета Чолпон Султанбекова ответила, что представители Центризбиркома приглашены на заседание, но не явились.

«Даже если уважаемая Нуржан Шайлдабекова сама не пришла, могла отправить своих заместителей или других членов ЦИК», — возмутился Жанар Акаев.

В результате нардепы рассмотрели в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (законы «О статусе депутатов местных кенешей», «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления»)» без участия представителей Центризбиркома.