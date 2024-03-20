Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. ЦИК зарегистрировала первых кандидатов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала первых кандидатов на досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша по Баткенскому № 2 и Кара-Суйскому № 9 одномандатным избирательным округам. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Как сообщила заведующая отделом по организации выборов Махабат Кожокеева, по Баткенскому округу подал заявление в порядке самовыдвижения Бактыяр Калпаев, по Кара-Суйскому — Турдубек Орунбаев.

Выдвижение кандидатов в депутаты по обоим округам завершится 26 марта.

Напомним, 28 апреля пройдут досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Баткенскому и Кара-Суйскому одномандатным избирательным округам. Места стали вакантными после того, как Центризбирком досрочно прекратил полномочия Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева на основании поданных ими заявлений. В этот же день состоятся досрочные выборы депутата по Ошскому одномандатному округу. Место стало вакантным после того, как Айбек Осмонов сложил с себя полномочия нардепа.