Более 10 миллионов сомов потратят на выборы депутатов ЖК по Ошскому округу

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила смету расходов на подготовку и проведение досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ошскому одномандатному избирательному округу № 7. Об этом сообщили в ЦИК.

По ее данным, на эти цели заложено 10 миллионов 714 тысяч сомов.

Напомним, президент Садыр Жапаров подписал указ о назначении досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Ошскому одномандатному избирательному округу № 7. Место депутата стало вакантным после того, как Айбек Осмонов сложил с себя полномочия депутата Жогорку Кенеша. Выборы пройдут 28 апреля 2024 года.

В этот же день состоятся досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Баткенскому и Кара-Суйскому одномандатным избирательным округам. Места стали вакантными после того, как Центризбирком досрочно прекратил полномочия Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева на основании поданных ими заявлений.