Местные выборы. ОТРК игнорирует обязанность провести теледебаты

Отличительная особенность этих местных выборов — теледебаты кандидатов партий в эфире ОТРК и ЭлТР. Однако государственные телеканалы до сих пор не предоставили эфирную сетку.

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В Бишкекской ТИК ранее сообщили: на площадке госканалов будут дебатировать только представители политорганизаций, баллотирующихся в столичный горкенеш. За мандаты здесь борются 25 партий. Участники выборов в других городах могут дискутировать в эфирах региональных СМИ.

Но ЦИК решила иначе. Как сообщил 24.kg заместитель председателя Абдыжапар Бекматов, дебаты будут организованы на ОТРК и ЭлТР для всех 56 политобъединений, подавших заявки на участие в гонке и в других 27 городах. Центризбирком принял такое решение по двум причинам: во-первых, все партии должны иметь равные условия, во-вторых, центральные каналы транслируют свои передачи на всю республику.

Но ОТРК и ЭлТР хранят молчание. Жеребьевка по распределению эфирного времени, которая должна была состояться 22 марта, отложена.

Вопрос без ответа

Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов отметил, руководство телекомпаний игнорирует его запросы, ссылаясь на технические недоработки и неподготовленность.

«Недавно прошли парламентские выборы и выборы президента. Дебаты были и там и там», — сказал Кайрат Маматов.

Более того, ОТРК дала площадку группам за и против проекта новой Конституции, референдум по принятию которого пройдет также 11 апреля. В чем загвоздка с дебатами кандидатов от партий? Кайрат Маматов

При этом, как сообщили 24.kg в ЦИК, формат дискуссии будет изменен. Вместо двух часов участникам предоставят по 20 минут — без презентаций, в форме вопросов и ответов.

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В штабах возмущаются — за такой короткий промежуток времени представители политорганизаций не смогут донести до избирателя ни программу, ни основную идею, ни тем более показать преимущество над соперником по гонке.

Эксперты же полагают, что для местных выборов усеченный формат вполне оправдан. Это не избирательная кампания республиканского масштаба.

«Но дело в другом: нежелание ОТРК и ЭлТР предоставлять эфир. Это нарушение. Раньше, насколько мне известно, дебаты на местных выборах не проводились. Но раз ЦИК приняла такое постановление, госканалы обязаны его исполнить. Тут уже вопрос ответственности, который напрямую касается и трат из бюджета. Одни вовремя не организовали, другие — не спросили», — сказал медиаэксперт Акмат Алагушев.

Пусть ТИКи и ЦИК разберутся, что случилось, почему ОТРК и ЭлТР саботируют дебаты. Акмат Алагушев

В ЦИК не считают, что это саботаж. Абдыжапар Бекматов уверяет: эфирная сетка почти готова и вот-вот ляжет на стол главы избирательной комиссии.

Между тем председатели городских ТИК переживают, что сроки проведения жеребьевки нарушены и насколько будет законно проводить ее с опозданием.

В свою очередь в ОФ «Общее дело» считают, что в неразберихе виновато несовершенство избирательного законодательства. Его нормативно-правовая база содержит несколько необоснованных ограничений, а также пробелы и неясности.

Историческая память

Вместе с тем наблюдатели и эксперты отмечали, что ранее во время президентской и парламентской кампаний дебаты проходили с нарушениями. В частности, ЦИК приняла решение ограничить критику в адрес кандидатов-оппонентов.

Политологи сомневаются, что на этой теледискуссии, если она все-таки состоится, ЦИК удержится от соблазна вмешаться, чтобы подсобить тем самым лояльным по отношению к власти партиям.

В ЦИК же уверяют, что никакой цензуры с ее стороны не будет. А участникам гонки напоминают — это дебаты, а не междусобойчик.

Отдельные партии решили провести подобие дебатов онлайн в соцсетях. Закон такой формат не запрещает. В свою очередь юристы рекомендуют ЦИК, если до конца недели ОТРК и ЭлТР не предоставят сетку вещания, рассмотреть вопрос ответственности руководства телеканалов. Поскольку последние игнорируют постановление ЦИК.

ОТРК и ЭлТР по-прежнему хранят гробовое молчание. Молчит и наблюдательный совет телерадиокорпорации.