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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Жеребьевка по распределению эфирного времени так и не состоялась

Жеребьевка по распределению эфирного времени для проведения дебатов кандидатов в местные кенеши в эфире ОТРК и «ЭлТР» не состоялась.

Как пояснил 24.kg заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов, изначально планировалось, что дебаты на площадке ОТРК и «ЭлТР» пройдут только для партий, баллотирующихся в БГК. Но в ведомстве решили, что поскольку эти госканалы имеют охват по всей республике, то надо организовать дебаты для всех 56 политорганизаций, участвующих в выборах в 28 местных кенешей.

«Сейчас мы обговариваем техническую сторону вопроса и запросили эфирную сетку. Как только решим все вопросы, проведем жеребьевку», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

Вместе с тем уполномоченные представители политобъединений, борющихся за мандаты в БГК, возмутились и потребовали от ОТРК объяснить, почему до сих пор не подготовлена площадка для дебатов. Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов также заявил 24.kg, что руководство телекорпорации ссылается на технические недоработки. «Но как тогда телекомпания проводила ток-шоу во время парламентских выборов и президентской кампании? В чем сейчас сложность?» — задался вопросом Кайрат Маматов.

Он опасается, что дебаты могут оказаться под угрозой срыва.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187268/
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