В аппарате президента объяснили, почему Жапыкееву присвоили звание

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Сыймыку Жапыкееву присвоено высшее специальное звание генерал-майора Финансовой полиции в рамках своих полномочий. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

По ее словам, в соответствии с законодательством сотрудникам Финансовой полиции присваиваются специальные звания до «генерал-лейтенанта Финансовой полиции». Вместе с тем перечень должностей высшего начальствующего состава правоохранительных органов и соответствующих им специальных званий утверждается президентом.

«Исходя из этого, указом президента утвержден перечень руководящих должностей государственных органов и соответствующих им высших специальных классных чинов и специальных званий. Этим указом для председателя ГСБЭП предусматривается высшее специальное звание «генерал-майор Финансовой полиции» (предельное «генерал-лейтенант Финансовой полиции»). Также в соответствии с данным указом по решению главы государства первые или очередные высшие специальные классные чины и спецзвания могут быть присвоены без учета времени пребывания в должности», — сказала Галина Байтерек.

Напомним, Сыймык Жапыкеев получил звание генерал-майора за день до ликвидации службы. ГСБЭП был расформирована 5 марта.