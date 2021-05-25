Вымогательство $250 тысяч. Мелис Аспеков путается в собственных показаниях

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве взятки.

До начала судебного заседания подсудимый рассказал, что его заставляют дать показания на экс-прокурора Иссык-Кульской области Сыймыка Жапыкеева.

«От меня добиваются того, чтобы я дал показания против Сыймыка Жапыкеева. Но как я это сделаю? Я не такой человек, чтобы давать ложные показания. Мне сказали, что отпустят сразу, как только я дам показания о том, что из $250 тысяч я должен был отдать Сыймыку Жапыкееву. Через несколько дней после задержания предложили заключить соглашение о сотрудничестве. Я отказался, поэтому до сих пор сижу», — сказал Мелис Аспеков.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация, в которой утверждалось, что сам Мелис Аспеков давал показания на главу Финпола. Сыймык Жапыкеев ее опроверг. ГКНБ предупредил Аспекова, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.

Напомним, Мелис Аспеков заявил о нарушениях во время избирательной кампании. По его словам, Садыр Жапаров перед внеочередными президентскими выборами получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека.