17:19
USD 83.63
EUR 102.00
RUB 1.14
Общество

Вымогательство $250 тысяч. Мелис Аспеков путается в собственных показаниях

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве взятки.

До начала судебного заседания подсудимый рассказал, что его заставляют дать показания на экс-прокурора Иссык-Кульской области Сыймыка Жапыкеева.

«От меня добиваются того, чтобы я дал показания против Сыймыка Жапыкеева. Но как я это сделаю? Я не такой человек, чтобы давать ложные показания. Мне сказали, что отпустят сразу, как только я дам показания о том, что из $250 тысяч я должен был отдать Сыймыку Жапыкееву. Через несколько дней после задержания предложили заключить соглашение о сотрудничестве. Я отказался, поэтому до сих пор сижу», — сказал Мелис Аспеков.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация, в которой утверждалось, что сам Мелис Аспеков давал показания на главу Финпола. Сыймык Жапыкеев ее опроверг. ГКНБ предупредил Аспекова, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.

Напомним, Мелис Аспеков заявил о нарушениях во время избирательной кампании. По его словам, Садыр Жапаров перед внеочередными президентскими выборами получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195145/
просмотров: 800
Версия для печати
Материалы по теме
Вымогательство $250 тысяч. Улан Джураев признан виновным и оштрафован
$10 миллионов на выборы. Мелис Аспеков отказался отвечать на вопрос без адвоката
Вымогательство $250 тысяч. Мелис Аспеков не признает себя виновным
В отношении Мелиса Аспекова возбудили еще одно уголовное дело
Мелиса Аспекова перевели в СИЗО-1 Бишкека
$10 миллионов на выборы. По заявлению Мелиса Аспекова возбуждено дело
Это ложь. Пресс-секретарь президента прокомментировала заявление Мелиса Аспекова
Адвокат Сооронбая Жээнбекова намерен подать в суд на Мелиса Аспекова. За клевету
Вымогательство $250 тысяч. В ГКНБ сообщили, где Мелис Аспеков получил синяки
Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы
Популярные новости
Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в&nbsp;Росавиации Кыргызстан вновь просит Россию увеличить авиарейсы. Что ответили в Росавиации
Коррупция на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела Коррупция на «Кумторе». Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела
Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с&nbsp;угрозами и&nbsp;слежкой Ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина столкнулась с угрозами и слежкой
Неделя-24. Скандал с&nbsp;&laquo;Кумтором&raquo; и&nbsp;наступающий коронавирус Неделя-24. Скандал с «Кумтором» и наступающий коронавирус
Бизнес
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
Скорая помощь от&nbsp;мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков Скорая помощь от мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
25 мая, вторник
17:11
Границы, COVID-19, безопасность. Встреча Путина и Жапарова в экспертной оценке Границы, COVID-19, безопасность. Встреча Путина и Жапар...
16:54
Вымогательство $250 тысяч. Улан Джураев признан виновным и оштрафован
16:41
Вымогательство $250 тысяч. Мелис Аспеков путается в собственных показаниях
16:34
Госантимонополия установила размер надбавок на масло растительное и сахар-песок
16:26
Глава ФУГИ заверяет, что законодательная база для приватизации гособъектов есть