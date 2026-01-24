Сыймык Жапыкеев: Политик Кубанычбек Кадыров сегодня вышел из тюрьмы

Кубанычбек Кадыров сегодня вышел из тюрьмы, сообщил в соцсетях Сыймык Жапыкеев.

По его словам, этот политик три раза отбывал наказание за демократию и свободу слова.

«Я знаю Кубана байке с 1995 года, он старший брат моего однокурсника Марса Кыдыкбаева. Недавно в подкасте я говорил, что их мать совсем недавно потеряла младшего сына Максата. После этого она сильно переживала, плакала и из-за сахарного диабета практически ослепла. Пусть никто в этом мире не плачет, особенно матери.

Садыру ава (президент Садыр Жапаров. — Прим. ред.) тоже большое спасибо за то, что услышал народ и распорядился освободить его из тюрьмы. Было бы проявлением великодушия также освободить сыновей Атамбаева, Шайлообека Атазова и Урмата Барыктабасова», — добавил Сыймык Жапыкеев.

Отметим, что недавно бывший глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев оказался в центре скандала. В подкасте Эрниса Кыязова он высказал скандальные слова о творчестве Чингиза Айтматова.

Напомним, что 22 ноября 2025 года произошли массовые задержания. МВД сообщило, что пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. Задержаны политические деятели, экс-депутаты, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Всего правоохранительное ведомство сообщало о задержании 10 человек. Среди них был и бывший нардеп Кубанычбек Кадыров. Все они постановлением суда заключены под стражу.