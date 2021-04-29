Инцидент на границе. Аппарат президента не комментирует ситуацию

Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области напряженная. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

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Отметим, что кыргызстанцы, живущие в селе Кок-Таш, обратились к Садыру Жапарову, Улукбеку Марипову и Камчыбеку Ташиеву. Они просят президента, премьер-министра и главу ГКНБ сегодня приехать в эпицентр конфликта.

«Вы должны сегодня приехать и решить проблему. Что за власть, которая не может убрать видеокамеры, установленные на территории Кыргызстана. Когда мы хотели убрать их, нас начали закидывать камнями. Защитите наши земли», — призывают баткенцы.

24.kg обратилось за комментарием по ситуации к пресс-секретарю президента Галине Байтерек. Представитель главы государства не стала комментировать инцидент. По ее словам, Погранслужба ГКНБ в ближайшее время пришлет свое заявление.

При этом Галина Байтерек отметила, что ситуация находится на контроле у руководства страны.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

30-летний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.