Эрниса Кыязова вызвали в ГКНБ после скандального интервью с Жапыкеевым

Журналиста Эрниса Кыязова вызвали на беседу в ГКНБ после скандального интервью с Сыймыком Жапыкеевым. Об этом он сообщил в соцсетях.

По словам журналиста, он провел в ГКНБ полтора часа, где «вежливо и корректно беседовал о стабильности» с представителями спецслужб.

Напомним, Сыймык Жапыкеев в интервью заявил, что писатель Чингиз Айтматов «пятикопеечный», «не вдохновляет», «не дает хидаята». Это вызвало возмущение широкой общественности.

Бывший чиновник также признался, что не читал произведения великого литератора.

Ранее Сыймык Жапыкеев был сторонником Садыра Жапарова и активно участвовал в митингах во время политических событий, приведших к смене власти в октябре 2020 года.