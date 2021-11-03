Галина Байтерек может вернуться на ОТРК. Заместителем гендиректора

Бывший пресс-секретарь Садыра Жапарова, заведующая отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента Галина Байтерек может вернуться на ОТРК в качестве заместителя гендиректора. Об этом 24.kg сообищили источники в администрации главы государства.

Однако член наблюдательного совета телерадиокорпорации Жылдызбек Керимбаев сообщил, что им на рассмотрение кандидатура Галины Байтерек еще не поступала.

«Такие слухи ходят. Но официально к нам эта информация не поступала, членов НС не приглашали. Мы не занимаемся назначением, только поддерживаем или нет предлагаемые кандидатуры. Нынешний замдиректора, насколько мне известно, еще не ушел», — отметил он.