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Власть

В Таджикистане прошла встреча по вопросу границ с Кыргызстаном. О чем говорили

В городе Гулистоне Согдийской области состоялось очередное заседание правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

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Уточняется, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросу делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

«Состоялись встречи рабочих групп по правовым вопросам и топографических рабочих групп, в ходе которых специалисты продолжили обсуждение вопросов делимитации кыргызско-таджикской госграницы. Для взаимодействия по профилактике конфликтных ситуаций на приграничных территориях, прошла встреча полпреда Баткенской области Омурбека Суваналиева с председателем Согдийской области Раджаббой Ахмадзода с участием руководителей силовых структур. Отмечена особая необходимость дальнейшего активного расширения сотрудничества между приграничными областями и районами двух государств, а также укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между населением приграничных районов», — сообщили в кабмине.

В правительстве отметили, что очередное заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы состоится на территории КР.

Напомним, делегацию от кыргызской стороны представлял глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/186893/
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