Постановления о нарушениях ПДД будут доставлять гражданам через «Түндүк»

С 23 мая на территории Кыргызской Республики в рамках проекта «Безопасная страна» постановления о нарушениях Правил дорожного движения будут доставляться гражданам в электронном формате. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, постановления, вынесенные по фактам нарушений, зафиксированных аппаратно-программными комплексами, как и прежде, будут направляться в бумажном виде. Одновременно они будут доступны в мобильном приложении «Түндүк» и на государственном портале электронных услуг.

При ознакомлении с постановлением через приложение «Түндүк» система автоматически фиксирует дату и время прочтения документа. Пользователь нажимает кнопку «Ознакомлен» или «Не ознакомлен». Данное действие имеет юридическую силу и является официальным подтверждением факта ознакомления с постановлением.

Если гражданин не ознакомится с постановлением в электронном виде в течение 30 календарных дней, документ будет направлен заказным письмом через почтовую связь.

Кроме того, приложение «Түндүк» интегрировано с системой оплаты, что позволяет оплачивать штрафы в онлайн-режиме. При оплате в установленный законодательством срок предусмотренная скидка применяется автоматически.

ГУОБДД МВД призывает граждан активно использовать мобильное приложение «Түндүк» и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.