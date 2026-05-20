В Караколе полностью обновляют областную школу-интернат

Иссык-Кульская областная школа-интернат имени Токтогула Сатылганова проходит масштабную реконструкцию, сообщает Минстрой.

По его данным, работы финансируются за счет средств республиканского бюджета. Общая стоимость проекта составляет 477 миллионов сомов. В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы, активно ведутся кровельные и отделочные работы.

Общая площадь школы-интерната составляет 10 тысяч 650 квадратных метров, объект включает три корпуса. Здание построено в 1963 году и рассчитано на 800 мест. С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт здесь не проводился.

В рамках капитального ремонта будет полностью обновлен внутренний и внешний архитектурный облик здания, а также модернизированы инженерные сети. Кроме того, учебные классы, компьютерный кабинет и актовый зал будут приведены в соответствие с современными требованиями.

Капитально-ремонтные работы находятся под контролем Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.