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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, НДПК

НДПК № 15! Партия выступает за прямые выборы мэра Бишкека

Народно-демократическая партия Кыргызстана на сегодняшний день единственная политическая организация, которая заявила, что будет отстаивать право горожан выбирать мэра Бишкека.

НДПК лоббирует этот вопрос не только потому что хочет вернуть на уровень города элемент прямой демократии.

Практика других стран показывает, что именно избранные на прямых выборах мэры становятся самыми эффективными, прежде всего, потому, что им приходится отчитываться за свою работу перед горожанами, а не перед региональной и республиканской властью.

Бишкек выбирал себе мэра на прямых выборах только один раз, в далеком 1995 году. Тогда бишкекчане большинством голосов на альтернативных выборах доверили эту должность Борису Силаеву.

Потом столичных градоначальников стали выбирать депутаты горкенеша.

Прямые выборы мэра полностью укладываются в логику нашей политической системы — народ выбирает президента страны, выбирает депутатов парламента, выбирает депутатов местных кенешей и вполне способен выбрать и мэра столицы.

В НДПК уверены, что возврат к прямым выборам мэра Бишкека даст новый виток развитию местного самоуправления в целом. Кроме того, прямые выборы — это открытая борьба людей, идей, программ. Горожане сами смогут выбрать наиболее привлекательную программу конкретных действий и дел для столицы.

«В Бишкеке живут ответственные, образованные, политически зрелые граждане, которым можно и нужно доверить выбрать самим себе мэра. Тогда и спрос с него будет совсем другой, — говорят в НДПК. — Поэтому мы включили этот пункт в наш предвыборный манифест».

Действуй! Партия НДПК в бюллетене под № 15!

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Оплачено ПП НДПК (НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА) из избирательного фонда (расчетный счет 135100031946372) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч.М. Тираж 1 штука. Дата выпуска 16.03.2021.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186635/
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