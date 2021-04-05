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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, НДПК

Нападение собаки на ребенка. НДПК заявляет, что отстрел бродячих псов — не выход

Нападение собаки на группу школьников, случившееся 1 апреля, попало на видео и получило широкий общественный резонанс в СМИ и социальных сетях. Один мальчик был госпитализирован с укусами, мэрия собрала совещание по этому инциденту, было возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хулиганство», владельца животного до сих пор ищут.

Конечно, этот случай больше относиться к ответственности хозяина собаки, почему-то самоустранившегося, как только питомец начал вести себя агрессивно. Этот инцидент заставил вспомнить об одной из актуальных проблем Бишкека — бездомных животных. Сегодня, по самым приблизительным подсчетам в столице и пригородах обитает около 150 тысяч бездомных собак.

С февраля 2021 года мэрия ввела временный мораторий на отстрел животных, но иных мер пока муниципалитет не предложил.

НДПК считает, что отстрел бездомных собак — это не выход. Это самый жестокий способ борьбы с бродячими собаками и существует он только в некоторых странах, в основном на постсоветском пространстве.

Цивилизованный мир давно отошел от такой практики и перешел к более гуманным способам сокращения популяции бездомных животных.

Оптимальная стратегия — безвозвратный отлов. Это когда собак отлавливают, потом помещают в муниципальный или частный приют. После вакцинации животному в течение установленного срока ищут новых хозяев. Если не получается найти, то животное усыпляют. Организации по защите животных считают, что усыпление в таком случае намного гуманнее, чем отстрел или возвращение собаки на место отлова, где она все равно погибнет.

У нас нет сети собачьих приютов. Поэтому НДПК предлагает применять стратегию отлова — стерилизации и возврата. То есть отлавливать бездомных собак, вакцинировать, стерилизовать, чтобы они не могли производить потомство и выпускать обратно. К стерилизации бездомных животных можно привлекать студентов ветеринарных факультетов, для которых это будет хорошей практикой.

Мэрия должна активно привлекать к борьбе с бродячими животными волонтеров и местный бизнес, который мог бы частично спонсировать или создавать частные приюты для животных. Кроме того, за пределами города, НДПК предлагает создать хотя бы один муниципальный собачий приют, где молодые и здоровые собаки могли бы находиться на передержке и за это время им бы подыскивали новые хозяев. Старых и больных собак все-таки придется усыплять, но только при помощи эвтаназии, а не отстрела.

Ведь мы в ответственности за тех, кого приручили.

***

Оплачено ПП НДПК­ (НА­РОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА­) из избирательного фо­нда (расчетный счет 135100031­946372) уполномоченн­ым представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч. М. Тираж: один экземпляр. Дата выпус­ка: 02.04.2021.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188763/
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