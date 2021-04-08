Убийство Айзады Канатбековой. Заявление партии НДПК

Страна шокирована убийством 26-летней Айзады Канатбековой.

Это преступление вызвало такой резонанс не только потому, что по-человечески больно видеть, как трагически оборвалась жизнь юной девушки.

В этой драме виноваты все. И общество, которое только в последние годы начало разворачиваться против ала качуу и относиться к этому явлению не как к традиции, а как к уголовно-наказуемому деянию. И политики, которые наплевательски относятся к проблемам насилия в семье, похищению невест и тому подобному. Неформально считается, что это немужские темы, и тем более не темы большой политики. И правоохранительная система, для которой случаи ала качуу и насилие над женщинами в большей степени остаются внутрисемейным делом, чем нарушением закона.

Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля утром. На записи с камеры видеонаблюдения видно и марку и государственные номера автомашины, на которой ее увезли и в которой она была найдена убитой. У следственно-оперативной группы было два дня, чтобы найти и задержать преступников. Однако подозреваемые в преступлении были задержаны оперативниками бишкекской криминальной милиции уже после того, как было обнаружено тело погибшей.

НДПК заявляет решительный протест против бездействия государственной машины, которая не может оперативно и эффективно обеспечить безопасность своим гражданам, и присоединяется к акциям против насилия.

Для нас — это не предвыборная агитация. Мы считаем, что насилие должно стать неприемлемым для нашего общество. Оно должно им отторгаться.

НДПК призывает все политические силы, гражданское общество объединиться в этой борьбе.

Недопустимо, чтобы в 21 веке в стране, давшей миру Курманджан датку, Бюбюсару Бейшеналиеву, Таттыбюбю Турсунбаеву, Уркую Салиеву, Зууркан Кайназарову, ежегодно регистрировалось в среднем более шести тысяч случаев семейного насилия, в том числе и с трагическим исходом.

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