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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, НДПК

№ 15! Письма НДПК избирателям Бишкека. Письмо второе

Дорогие наши бишкекчане! Ровесники независимого Кыргызстана и те, кто родился в славном городе Фрунзе, коренные горожане и горожане в первом поколении! Все, кто живет в столице нашего государства!

Через несколько дней настанет час Х для нашего любимого города. Вам предстоит пойти на избирательные участки, чтобы проголосовать за ту политическую силу, которой вы доверяете будущее города, где живете.

Партии вступили в последний решительный бой за ваши голоса. Чего только ни обещали вам за последние 25 дней! И квартиры, и метробусы, и бесплатный хлеб по утрам, и новые дороги, и даже Олимпийские игры.

Мы с вами прекрасно понимаем, что львиная доля всех этих обещаний никогда не будет выполнена. По крайней мере, в ближайшие годы. Потому что невозможно реализовать эти фантазии в отдельно взятом населенном пункте безотносительно общей ситуации в стране.

НДПК не пыталась завоевать вашу симпатию дешевым популизмом. Для этого мы слишком уважаем своих избирателей. Наш предвыборный манифест «Действуй!» полностью соотносится с бюджетными возможностями столицы. Мы хотим быть честными с вами и уверены, вы это понимаете и цените.

Никогда выборы в Бишкеке не были такими напряженными. На каждое депутатское место претендуют 40 человек. И каждая партия рассказывает, что именно она является той самой партией, которая сможет, что называется, сделать сказку былью. Олигархи пересаживаются с джипов на бюджетные машины, снимают свои дорогие пиджаки и надевают жилетки с партийными эмблемами, меняют кожаные туфли на скромные кроссовки и идут к вам, чтобы показать, какие они простые парни. Мы знаем, что вас такими трюками не обмануть. Но также мы понимаем, что надежда умирает последней. И каждый раз, слушая сладкоголосые речи кандидатов, думаешь: «А вдруг это тот самый честный и справдливый, который действительно превратит Бишкек в рай на земле».

Мы предлагаем вам воспользоваться простым способом, который реально работает, чтобы определить, кто ваш кандидат, кому можно доверять. Если вы можете представить этого человека у себя в гостях за обеденным столом, и если вы можете и хотите вести с ним диалог, тогда это ваш кандидат и партия, которую он представляет, ваша.

Команда НДПК надеется на ваше гостеприимство. Мы готовы и после выборов приходить к вам в гости. Чай и торт принесем с собой.

Ваша команда НДПК.

***

Оплачено ПП НДПК­ (НА­РОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА­) из избирательного фо­нда (расчетный счет 135100031­946372) уполномоченн­ым представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч. М. Тираж: один экземпляр. Дата выпус­ка: 07.04.2021.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189078/
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