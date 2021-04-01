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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, НДПК

НДПК № 15! Виктория Мозгачева: Желаю каждому медику сил, пусть вас греет любовь

Я, Виктория Мозгачева, родилась рядом с Бишкеком.⠀

Окончив школу на отлично, с удовольствием выбрала технический вуз по направлению информационные системы и технологии в экономике.

Студенткой пришла на стажировку в Бишкектеплоэнерго, процесс подачи тепла настолько впечатлил, что после вуза пришла работать. Это был самый теплый участок в моей судьбе. Благодарю коллектив за жизненный университет.

Но лично самым серьезным этапом считаю работу в пандемию. Это было очень ответственно, непросто, но мы стали единой общностью. Нас объединила беда, нас объединила боль потерь и страха. Вот уже несколько дней снова тревожно.

Желаю каждому медику, всем, кто продолжает спасать жизни, сил, пусть вас греют любовь, понимание и поддержка близких, коллег, единомышленников.

Нам всем предстоит очень ответственный шаг — прозрачно, честно провести выборы. Горожанам желаю найти своего депутата, который всегда будем рядом, всегда на связи. Сложить крепкий союз города и горожан — это достойная задача для каждого из нас! Поэтому я иду на выборы. Я осознанно выбрала этот путь и понимаю, что принесу пользу нашему городу. Пришло время перемен, надо просто действовать!

НДПК № 15! Действуй!

***

Оплачено ПП НДПК­ (НА­РОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА­) из избирательного фо­нда (расчетный счет 135100031­946372) уполномоченн­ым представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч. М. Тираж: один экземпляр. Дата выпус­ка: 01.04.2021. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/188406/
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