Открытое обращение НДПК к бишкекчанам

Уважаемые избиратели! Дорогие бишкекчане!

Завершилась агитационная кампания по выборам депутатов в Бишкекский городской кенеш. Чуть больше суток осталось до открытия избирательных участков.

Уже через несколько дней будет известно, за какие партии проголосовал Бишкек.

За этот предвыборный месяц НДПК провела множество встреч с жителями столицы и везде мы чувствовали вашу поддержку.

Мы хотим от всего сердца поблагодарить всех своих сторонников. Вы — наша сила! Ваша вера в нас дает нам уверенность, что мы на верном пути. Ваши голоса за НДПК бесценны для нас, и мы будем работать в БГК так, чтобы вы никогда не пожалели о своем выборе.

Мы благодарны и тем, кто не будет за нас голосовать, но пойдет на выборы. Своим участием в выборах вы поддерживаете демократию, сам процесс волеизъявления, сам институт выборов.

Избирательная кампания была непростой, потому что любые выборы — это всегда напряжение. Но, за исключением отдельных моментов, у всех участников были равные возможности и условия для ведения агитации.

Друзья!

Бишкек — это сердце нашей страны. От того, каким будет наш любимый город, во многом будет зависеть и как будет развиваться страна в целом. Именно в столице делается большая политика, именно столица задает тренды. Поэтому такой интерес к выборам в Бишкекский кенеш, поэтому так много партий заявили о своих претензиях на мандаты. Мы надеемся, что нам удалось максимально донести до каждого жителя Бишкека идеи нашей партии и убедить, что именно команда НДПК является той самой командой, в которой город так остро нуждается на этом историческом этапе.

Наша идеология очень проста — Бишкек должен стать городом, в котором удобно и комфортно жить каждому жителю столицы.

Мы, команда НДПК, можем и готовы это сделать вместе с вами!

Еще раз благодарим всех бишкекчан за этот совместно пройденный путь. Всем желаем здоровья, благополучия и новых поводов гордиться тем, что нам повезло жить в лучшем городе на земле — нашем любимом Бишкеке!

Ваша команда НДПК.

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