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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, НДПК

Письма НДПК № 15 избирателям Бишкека. Письмо первое

Дорогие кыргызстанцы! Соотечественники!

Циники утверждают, что цель оправдывает средства и победителей не судят. Именно этот принцип и был определяющим в кыргызстанской политике последние 30 лет. Именно он довел страну до того состояния, в котором она сейчас находится.

Братья и сестры!

Сегодня мы хотим попросить у вас прощения за всю зажравшуюся кыргызскую политическую элиту, которая в последние 30 лет бессовестно грабила республику.

За элиту, которая за редким исключением преследовала свои корыстные или бизнес-интересы и именно поэтому рвалась во власть, а вовсе не потому, что хотела что-то сделать для народа.

Стало модным упрекать народ в том, что вы, дескать, сами выбираете тех, кто вас потом обманывает, и продаете свои голоса, а значит, не жалуйтесь. Но разве не наша политическая элита довела вас до состояния, когда голос стало возможным продать за 2 тысячи сомов или обменять на муку и растительное масло? Когда квартальные соглашаются агитировать за ту или иную партию только за то, что им насыпят машину щебня на дорогу? Потому что в дождливые дни она превращается в непролазное болото. Это унизительно, но люди не видят другого способа хоть что-то получить от толстосумов, рвущихся во власть и готовых временно хоть чуть-чуть раскошелиться.

Команда НДПК — молодая команда. Но мы не станем отрицать, что среди нас тоже есть те, кто работал в системе. Однако, к счастью, они не успели с ней слиться настолько, чтобы не иметь возможности прямо смотреть людям в глаза. И мы не избегаем ответственности. Мы тоже совершали ошибки, и мы это признаем. Это первый открытый и честный шаг к самоочищению и очищению кыргызской политики.

Ваша команда НДПК.

***

Оплачено ПП НДПК­ (НА­РОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА­) из избирательного фо­нда (расчетный счет 135100031­946372) уполномоченн­ым представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч. М. Тираж: один экземпляр. Дата выпус­ка: 06.04.2021.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188961/
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