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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, НДПК

Партия НДПК № 15 — это команда опытных управленцев. Голосуй за своих!

Шаукет Нурдинов, частный предприниматель, депутат БГК:

— У нас подобрался очень сильный состав. В НДПК много молодых, креативных ребят и немало опытных управленцев, знающих свое дело. Каждый профессионал в своей сфере. Вкупе с волевыми лидерами команда НДПК стала той силой, которая сегодня способна менять к лучшему жизнь Бишкека, да и всего Кыргызстана.

Перед Бишкекским горкенешем, как и прежде, стоит немало задач, требующих незамедлительного решения. Это создание современной инфраструктуры, достойных условий жизни для горожан, защита бюджетников, создание условий для развития малого и среднего бизнеса и многое другое. Но первостепенная задача — формирование и распределение городского бюджета. Мы сколько угодно можем говорить о необходимости строительства новых детских садов, поликлиник или дорог, но если в городском бюджете не будет денег, то все заявленное так и останется планами. Мы должны правильно расставлять приоритеты. Сегодня подавляющая часть собираемых в столице финансовых средств направляется в бюджет республики, Бишкеку остаются крохи, которых едва хватает на покрытие текущих, обязательных расходов. В программе нашей партии есть механизм, позволяющий улучшить положение дел.

Гуля АЛМАМБЕТОВА, экс-советник мэра Бишкека:

— Самое главное, нужно любить город. А для улучшения жизнедеятельности столицы необходимо всю систему управления городом повернуть лицом к его жителям. Город должен быть дружелюбным. Например, желающие установить павильон не должны бегать по десяткам организаций, чтобы получить множество разрешений. Делать это нужно с одной цифровой платформы, даже не выходя из дома.

В бытность работы с мэром Суракматовым у нас осталось много незавершенных проектов. И я иду в горкенеш, чтобы довести их до конца. В частности, не доделаны велодорожки. Я сама пользуюсь самокатом, но, к сожалению, не везде могу проехать, так как тротуары и выделенные для велосипедистов полосы до сих пор в ужасном состоянии. Не довели мы до конца и реформу общественного транспорта, которая дала бы большой мультипликативный эффект в решении проблем и пробок, и парковок. Здесь есть простые решения, надо их внедрять.

Нуриля ЧОЛПОНБАЕВА, доброволец:


— Уже больше десяти лет я занимаюсь благотворительностью. Пять лет назад приняла решение открыть свое общественное объединение «Поколение BEST», которое занималось бы не только материальной помощью нуждающимся, но и воспитанием волонтерства — духа взаимопомощи. Мы приглашаем в свою команду людей, которые своим опытом и трудом могут помочь ближнему. Это важно, потому что так человек начинает чувствовать проблему изнутри и бороться с ее первопричиной. В истории Кыргызстана примеров этому достаточно. Например, авиакатастрофа над поселком Дача Су. Если бы чиновники не разрешили строить жилые дома рядом с аэропортом и следили бы за этим, большого количества жертв можно было бы избежать. Также и с пандемией коронавируса. Больницы начали строить только тогда, когда в них возникла острая необходимость. Если бы медики вовремя получали внимание и поддержку, жертв было бы меньше. Я иду в городской кенеш, чтобы представлять в нем огромный пласт волонтеров, чтобы бороться не с последствиями, а с причинами того, что сегодня происходит в Бишкеке.

***

Оплачено ПП НДПК­ (НА­РОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА­) из избирательного фо­нда (расчетный счет 135100031­946372) уполномоченн­ым представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч. М. Тираж: один экземпляр. Дата выпус­ка: 05.04.2021.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188851/
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