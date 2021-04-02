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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, НДПК

НДПК № 15! Первые независимые дебаты показали команду сильных профессионалов

Дорогие бишкекчане!

Вчера состоялись предвыборные дебаты между партиями «Реформа» и НДПК на независимой площадке с прямым вещанием в Facebook и на YouTube. Это были первые, по-настоящему свободные дебаты в этом затянувшемся предвыборном цикле.

Как одни из инициаторов и организаторов дебатов мы хотели сделать так, чтобы избиратели смогли как можно больше узнать об НДПК и ее позиции по разным вопросам, касающимся развития Бишкека. А еще мы преследовали цель вдохнуть новое, свежее дыхание в культуру политического дискурса в Кыргызстане.

Конечно, не все получилось, и мы не успели донести все, что хотели до наших избирателей. Сказались и волнение, и эмоции. Это естественно, ведь все мы — живые люди. Но все-таки надеемся, нам удалось показать главное: команда НДПК — это профессиональная и сильная команда, которой можно смело доверять.

Мы не боимся ответственности, мы компетентны в вопросах управления и знаем, как устроен «организм» нашего любимого города. Мы знаем все его «болячки», и у нас есть готовые рецепты, как их вылечить.

Мы открыты и честны со своими избирателями, поэтому в дебатах от партии НДПК участвовал именно лидер списка. Уверены, что вы это оценили.

Мы стремились быть максимально корректными и выдержанными по отношению к нашим оппонентам, хотя иногда и хотелось по-хорошему «врезать». Но НДПК уважает своих избирателей и уважает их право на свободный выбор. Именно поэтому мы старались, чтобы наша группа поддержки не перебивала представителей другой команды и не мешала их ответам неуместными выкриками и репликами.

Мы благодарим всех, кто смотрел наши дебаты в прямом эфире, и тех, кто еще посмотрит их в записи. Мы благодарим своих болельщиков. Вы — лучшие! Спасибо и тем, кто писал негативные комментарии. Вы помогаете нам всегда быть в форме и не расслабляться. Мы хотим сказать спасибо за участие и кандидатам от партии «Реформа».

И, конечно, особенно отметить замечательное модераторство Данияра Аманалиева. Данияр, без тебя эти дебаты не были бы такими яркими.

Мы очень рассчитываем, что дали своим многочисленным сторонникам еще большую уверенность в нас. А тем, кто еще не определился, — помогли сделать выбор и проголосовать за № 15 в избирательном бюллетене. За партию НДПК!

Команда НДПК.

***

Оплачено ПП НДПК­ (НА­РОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА­) из избирательного фо­нда (расчетный счет 135100031­946372) уполномоченн­ым представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч. М. Тираж: один экземпляр. Дата выпус­ка: 02.04.2021.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188544/
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