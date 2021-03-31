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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, НДПК

НДПК № 15! Наша партия обеспечит население страны вакциной от COVID-19

Партия НДПК (в бюллетене № 15) обеспечит население страны вакциной от COVID-19 и защитит права медицинских работников.
 
Кыргызстан на пороге очередной волны коронавируса. Медики по всему миру заявляют о новом росте количества случаев заболеваемости COVID-19. Растет и смертность от этого вируса.
 
В Кыргызстане эксперты сообщают о том, что Бишкек входит в так называемую желтую зону, а власти столицы с 1 апреля вводят ограничения. К сожалению, как показывает практика, Кыргызстан не может и не в состоянии противостоять пандемии в силу различных причин.
Партия НДПК заявляет, что будет защищать права врачей и обеспечит население страны качественной вакциной против коронавируса.
До сих пор страна не приступила к массовой вакцинации своих жителей, а врачам не выплачены в полном объеме обещанные компенсации. Количество вакцины, которое поступило в страну, недостаточное. До сих пор нет внятных и четких ответов, кого будут прививать в первую очередь. Вопрос доступа к качественной вакцине считаем первостепенной задачей, которая стоит перед нашей командой.
 
Каждый гражданин вне зависимости от своего социального статуса, национальной и региональной принадлежности имеет полное право на получение вакцины от COVID-19. В наших силах сделать так, чтобы 2021-й стал переломным этапом в борьбе с коронавирусом. Здоровье наших сограждан — важнейший фактор к развитию.
 
Призываем граждан страны соблюдать масочный режим и дистанцию.
 

Будьте здоровы и берегите себя! Партия НДПК № 15.

 

***

Оплачено ПП НДПК­ (НА­РОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА­) из избирательного фо­нда (р/счет 135100031­946372) уполномоченн­ым представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч. М. Тираж: один экземпляр. Дата выпус­ка: 31.03.2021.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188237/
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