НДПК № 15! Наша партия обеспечит население страны вакциной от COVID-19

Партия НДПК (в бюллетене № 15) обеспечит население страны вакциной от COVID-19 и защитит права медицинских работников.

Кыргызстан на пороге очередной волны коронавируса. Медики по всему миру заявляют о новом росте количества случаев заболеваемости COVID-19. Растет и смертность от этого вируса.

В Кыргызстане эксперты сообщают о том, что Бишкек входит в так называемую желтую зону, а власти столицы с 1 апреля вводят ограничения. К сожалению, как показывает практика, Кыргызстан не может и не в состоянии противостоять пандемии в силу различных причин.

Партия НДПК заявляет, что будет защищать права врачей и обеспечит население страны качественной вакциной против коронавируса.

До сих пор страна не приступила к массовой вакцинации своих жителей, а врачам не выплачены в полном объеме обещанные компенсации. Количество вакцины, которое поступило в страну, недостаточное. До сих пор нет внятных и четких ответов, кого будут прививать в первую очередь. Вопрос доступа к качественной вакцине считаем первостепенной задачей, которая стоит перед нашей командой.

Каждый гражданин вне зависимости от своего социального статуса, национальной и региональной принадлежности имеет полное право на получение вакцины от COVID-19. В наших силах сделать так, чтобы 2021-й стал переломным этапом в борьбе с коронавирусом. Здоровье наших сограждан — важнейший фактор к развитию.

Призываем граждан страны соблюдать масочный режим и дистанцию.

Будьте здоровы и берегите себя! Партия НДПК № 15.