Уважаемые бишкекчане!

11 апреля столице предстоит выбрать депутатов Бишкекского городского кенеша. Пожалуй, еще никогда местные выборы не вызывали такого ажиотажа среди желающих стать депутатами, как сегодня. Только в Бишкеке в выборах участвуют 25 политических партий, а по всей стране их больше 50.

На первый взгляд кажется, что выбрать сложно. Ведь столько кандидатов баллотируется, и все обещают золотые горы. Но это только на первый взгляд. Я никогда не сомневалась, что в Бишкеке живут политически зрелые, умные люди, умеющие отличить пустые обещания от реальной программы действий, искренних и честных кандидатов от фальшивых старых волков, обрядившихся в овечьи шкуры. Но еще раз я убедилась в мудрости бишкекчан, когда увидела результаты сразу нескольких последних опросов общественного мнения, по которым партия НДПК является одним из лидеров выборов в столичный кенеш. Нам, кандидатам от НДПК, было очень приятно узнать, что большинство бишкекчан доверяет нашей партии и считает, что наши представители обязательно должны быть в парламенте столицы.

Чем НДПК отличается от других партий, которые баллотируются в городской кенеш? Во-первых, НДПК общается с избирателями на их языке. Мы, кандидаты от НДПК, — не спустившиеся с небес представители политической элиты, которые снизошли до народа. Мы, кандидаты от НДПК, такие же, как наши избиратели, — простые бишкекчане, жители центра, жилмассивов и микрорайонов. Мы прекрасно понимаем все проблемы бишкекчан. Нас точно так же, как и всех горожан, возмущают и очень беспокоит рост цен на продукты, бензин, раздолбанные дороги и смог и то, что у соседей-казахов растет число короновирусных больных. Мы не оторваны от жизни. Мы чувствуем наших сограждан и будем отстаивать их интересы, как свои.

Во-вторых, НДПК идет на выборы с конкретным, реальным программным манифестом, который мы назвали «Действуй!», а не с программой — сказкой, которая, хоть и красиво написана, но абсолютно невыполнима.

Дорогие бишкекчане!

В заключение своего выступления я хочу перечислить еще несколько причин, чтобы голосовать за партию НДПК на предстоящих выборах.

НДПК — это сильная партия. У нас сильная команда профессионалов, знающих проблемы столицы и готовых их решать.

НДПК — это партия заботы. В центре ее внимания — человек и его проблемы.

НДПК — это партия ответственности. Мы не даем популистских обещаний. НДПК сосредоточена на решении конкретных проблем Бишкека и опирается на его бюджетные возможности.

Мы идем на выборы, чтобы вы победили!

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