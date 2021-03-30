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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, НДПК

Нуржан Пазылова: НДПК — не спустившиеся с небес представители политической элиты

Уважаемые бишкекчане!

11 апреля столице предстоит выбрать депутатов Бишкекского городского кенеша. Пожалуй, еще никогда местные выборы не вызывали такого ажиотажа среди желающих стать депутатами, как сегодня. Только в Бишкеке в выборах участвуют 25 политических партий, а по всей стране их больше 50.

На первый взгляд кажется, что выбрать сложно. Ведь столько кандидатов баллотируется, и все обещают золотые горы. Но это только на первый взгляд. Я никогда не сомневалась, что в Бишкеке живут политически зрелые, умные люди, умеющие отличить пустые обещания от реальной программы действий, искренних и честных кандидатов от фальшивых старых волков, обрядившихся в овечьи шкуры. Но еще раз я убедилась в мудрости бишкекчан, когда увидела результаты сразу нескольких последних опросов общественного мнения, по которым партия НДПК является одним из лидеров выборов в столичный кенеш. Нам, кандидатам от НДПК, было очень приятно узнать, что большинство бишкекчан доверяет нашей партии и считает, что наши представители обязательно должны быть в парламенте столицы.

Чем НДПК отличается от других партий, которые баллотируются в городской кенеш? Во-первых, НДПК общается с избирателями на их языке. Мы, кандидаты от НДПК, — не спустившиеся с небес представители политической элиты, которые снизошли до народа. Мы, кандидаты от НДПК, такие же, как наши избиратели, — простые бишкекчане, жители центра, жилмассивов и микрорайонов. Мы прекрасно понимаем все проблемы бишкекчан. Нас точно так же, как и всех горожан, возмущают и очень беспокоит рост цен на продукты, бензин, раздолбанные дороги и смог и то, что у соседей-казахов растет число короновирусных больных. Мы не оторваны от жизни. Мы чувствуем наших сограждан и будем отстаивать их интересы, как свои.

Во-вторых, НДПК идет на выборы с конкретным, реальным программным манифестом, который мы назвали «Действуй!», а не с программой — сказкой, которая, хоть и красиво написана, но абсолютно невыполнима.

Дорогие бишкекчане!

В заключение своего выступления я хочу перечислить еще несколько причин, чтобы голосовать за партию НДПК на предстоящих выборах.

НДПК — это сильная партия. У нас сильная команда профессионалов, знающих проблемы столицы и готовых их решать.

НДПК — это партия заботы. В центре ее внимания — человек и его проблемы.

НДПК — это партия ответственности. Мы не даем популистских обещаний. НДПК сосредоточена на решении конкретных проблем Бишкека и опирается на его бюджетные возможности.

Мы идем на выборы, чтобы вы победили!

***

Оплачено ПП НДПК­ (НА­РОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА­) из избирательного фо­нда (р/счет 135100031­946372) уполномоченн­ым представителем по финансовым вопросам Аширалиевой Ч. М. Тираж: один экземпляр. Дата выпус­ка: 30.03.2021.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188131/
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