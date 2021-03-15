Топчемся на месте. Садыр Жапаров готов взять на себя всю ответственность

Садыр Жапаров считает, что в новой редакции Конституции создана система, «при которой один человек берет на себя всю ответственность». Об этом президент заявил в интервью радио «Азаттык».

По его словам, был предложен новый проект Основного закона, референдум назначен на 11 апреля. «Даст бог, избиратели решат судьбу этой Конституции, но, я думаю, она станет залогом развития государства, установит порядок», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что страна видела многое за 30 лет. «В конце концов жизнь показала, что вертикаль власти должна быть единой. По действующей Конституции есть три ветви — правительство, парламент и президент», — заметил глава государства.

Последние 10 лет показали, что это привело к увеличению бюрократии, никто не хочет брать на себя решение вопросов. По сегодняшней Конституции самая сильная фигура — это президент. Но в то же время у него нет никакой ответственности. Садыр Жапаров

«Президент делает все руками правительства и парламента, перекладывает ответственность на них. Я бы тоже мог так делать. Но в таком случае Кыргызстан потеряет еще пять-десять лет. Все было бы впустую», — пояснил он свою позицию по изменению Конституции.

«Там прописано, что и за экономику, и за внешнюю политику всецело отвечает глава государства. За последние 30 лет не было человека, который взял бы на себя всю ответственность. Пройдет и наше время... Но кто бы ни пришел к власти, он должен будет взять всю ответственность на себя. Это должен быть человек, который будет решать судьбу государства. А у нас ни президент, ни правительство, ни парламент ничего не решают. Это превратилось в [порочный] круг, в котором друг на друга перекладывают ответственность, а страна топчется на месте», — констатировал Садыр Жапаров.

Он считает, что президенту не дается неограниченная власть, она будет и у парламента.

«Например, одобрять кабинет министров будет парламент, захочет, не одобрит. То есть контролирующим органом будет Жогорку Кенеш. Также все кандидаты в судьи будут рассматриваться депутатами. В 2000-х, в 2005-х годах так и было, но позже из-за неясности в написании [законов] судей стал утверждать президент. Теперь мы даем это праву Жогорку Кенешу», — заключил президент.

В ноябре 2020 года 80 депутатов инициировали закон о референдуме по изменению Конституции.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020-го стал нелегитимным — срок полномочий истек.

3 марта нардепы в первом чтении одобрили проект закона о назначении референдума по принятию новой Конституции на 11 апреля. 11 марта проект прошел в режиме оставшихся двух чтений.