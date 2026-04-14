Власть

Практики продажи госдолжностей в Кыргызстане больше не будет — Садыр Жапаров

Практики продажи государственных должностей в Кыргызстане больше не будет. Об этом президент Садыр Жапаров заявил в интервью журналисту Ыдырысу Исакову.

Фото пресс-службы президента

Он назвал кадровую политику в КР «очень сложной» и добавил, что последние 30 лет назначения в стране происходили на основе кумовства, государственные должности, начиная с поста главы села до премьер-министра, открыто продавались.

Сегодня эту практику прекратили, а за попытку купить кресло чиновникам грозит тюрьма, подчеркнул глава государства.

Он также считает, что дефицит профессиональных кадров в КР будет ощущаться еще лет 20. Власти делают ставку на новое поколение. В стране расширяют сеть школ для одаренных детей «Акылман» и развивают программу «Эл үмүтү», по которой государство оплачивает обучение в лучших университетах мира, тратя на одного студента от $50 тысяч до $100 тысяч.

«Результатов ждем от молодежи, так как психология многих старых кадров настроена на воровство, — сказал президент. — Теперь выпускнику не смогут сказать, мол, мест нет, и взять вместо него на работу кого-то по знакомству. Если их не примут, они вправе подать в суд, ссылаясь на закон».

По словам Садыра Жапарова, государство тратит миллиарды на обучение одаренных детей и обязано обеспечить их работой.
