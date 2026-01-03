18:23
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой

Руководитель администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева впервые откровенно рассказала в интервью об амбициях страны и о целях и задачах на своем посту. Это редкий шанс узнать изнутри о процессе реформ в этой стране из уст одной из немногих женщин — политических лидеров в Центральной Азии:

«У президента Шавката Мирзиеева есть своя картина великого Узбекистана. И он к этой картине стремится. Она, мне кажется, невероятно крутая. Это цель, чтобы Узбекистан процветал, чтобы каждый гражданин был счастлив. Вот этим мы живем. Наша администрация нацелена только на это. И поэтому мы работаем нон-стоп. Это эпоха перемен, эпоха реформ, поэтому и нам интересно работать. Цели огромные, гигантские. Мы все время идем. И самое большое удовольствие, когда цель достигается, когда ты это видишь. Другого удовольствия и кайфа нет в нашей жизни, в нашей администрации. Мы все радуемся. Мы все живем одной целью, которую ставит нам наш руководитель, — это сделать Узбекистан лучше».

«Я всегда была с характером, я всегда была лидером. Я всегда стремилась к чему-то высшему, большему. С детства папа так меня воспитал, что я личность, меня нужно уважать. Саида так сказала, значит, так и будет. И все подчинялись», — отметила руководитель администрации президента.

По словам Мирзиеевой, курс на открытость сопровождался серьезными вызовами: сопротивлением внутри системы, накопившимися проблемами и необходимостью принимать непростые решения. Однако именно готовность к диалогу и реформам позволила Узбекистану выйти на новый этап развития.

Интервью дает целостное понимание того, как меняется страна, какие цели ставит перед собой руководство и почему путь реформ, несмотря на все сложности, остается безальтернативным.
